Valeria Graci è una delle attrici più conosciute e amate del panorama televisivo italiano.

Grazie alla sua simpatia, alla sua ironia e al suo talento, ha conquistato il cuore di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Chi è Valeria Graci: età, figlio, fidanzato, vita privata, curiosità e carriera

Valeria Graci è nata a Milano il 22 agosto del 1980. Ottiene grande successo quando, nel 2001, insieme a Katia Follesa, compone il duo comico Katia & Valeria.

Insieme per circa dieci anni partecipano a moltissimi programmi comici e di successo come ad esempio: Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik.

Nel febbraio del 2012 le due decidono di prendere strade diverse e di provare entrambe la carriera da solista.

Torna ad essere protagonista nel 2004 di uno dei programmi più seguiti e amati della televisione italiana, lavora come inviata di Striscia la notizia.

Nel 2017 arriva l’esperienza su Rai 1 con Quelle Brave Ragazze, insieme ad Arianna Ciampoli, Veronica Maya, e Mariolina Simone il programma estivo in onda su Rai 1 Quelle brave ragazze.

L’anno seguente arriva anche l’esordio come conduttrice radiofonica, conduce uno spazio in un prgramma di RTL 102.5.

In questa estate torna in tv al fianco di Pierluigi Diaco e Sandra Milo, è co-conduttrice del programma Io e Te in onda su Rai 1.

Il successo di Io e Te

Come detto in precedenza in questo periodo estivo è impegnato con il programma pomeridiano di Rai 1 Io e Te.

La trasmissione sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico che apprezza molti il garbo, il tatto e la simpatia con il quale in conduttore e i suoi ospiti trattano gli argomenti, alcuni dei quali anche abbastanza delicati.

Visto il successo ottenuto, il programma sarà riproposto anche in questo autunno il sabato in seconda serata

Valeria Graci: vita privata

Non si conosce moltissimo della vita privata di Valeria Graci. Nel gennaio 2011 ha avuto un figlio dal marito Simon Russo, dal quale si è successivamente separata.

In diverse occasioni ha parlato del fortissimo legame con il figlio al centro di molte sue chiacchierate in particolare durante il programma Io e Te condotto da Pierluigi Diaco.