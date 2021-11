Vaccino anticovid: al via la terza dose per gli over 40. La data

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che i cittadini italiani potranno ricevere la terza dose di vaccino anticovid se hanno compiuto almeno 40 anni.

Gli italiani che hanno una età compresa tra i 40 e i 60 anni potranno ricevere la terza dose di vaccino a partire da mercoledì 1° dicembre 2021.

Covid, Green Pass e vaccini: le ultime novità

Oltre ad avere annunciato la terza dose agli over 40, Speranza ha parlato anche del Green pass per coloro che sono guariti, dato che la normativa vigente prevede che la validità non superi i 6 mesi, al contrario dei vaccinati (12 mesi).

Di sicuro le certificazioni verdi saranno revocate a coloro che risulteranno positivi. Ciò, ha spiegato Speranza, avverrà seguendo una doppia opzione: la segnalazione del medico o il tampone positivo i cui dati convergono su piattaforma regionale.

L’infettivologo Matteo Bassetti, primario del San Martino di Genova, non è sicuro che entro il 1° dicembre saranno vaccinati tutti gli over 60 e i fragili. Bassetti ha poi sottolineato che tanti 40enni sono stati vaccinati ad agosto, dunque a dicembre non dovrebbero avere problemi di efficacia per quel che riguarda la copertura.

Campagna vaccinale in Costa d’Amalfi

Ricordiamo intanto che in Costiera Amalfitana è possibile ricevere la terza dose di vaccino anticovid al P.O. di Castiglione di Ravello. Alla luce delle ultime deliberazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stato dato il via libera alla terza dose (booster) di vaccino per gli ultra sessantenni e i soggetti fragili di ogni età.

Per gli ultra sessantenni devono essere trascorsi almeno sei mesi dall’ultima somministrazione mentre per i fragilissimi almeno trenta giorni. A tal scopo si comunica che si può accedere, senza prenotazione, al centro vaccinale istituito presso l’Ospedale Costa d’Amalfi nei seguenti giorni e orari:

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00;

sabato dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30.