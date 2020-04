Vaccino Covid-19: a fine aprile i test sull’uomo, l’obiettivo renderlo disponibile per settembre

La lotta al Covid-19 continua serratissima. Gli italiani stanno rispettando i divieti di uscire di casa per cercare di limitare al massimo il numero di contagi.

Il mondo della scienza lavora alacremente con l’obiettivo di trovare un vaccino che ci metta al sicuro da questo nuovo e pericoloso virus.

In tal senso a fine aprile partiranno i test sull’uomo per quanto riguarda il vaccino contro il coronavirus.

In un’intervista rilasciata ad Ansa, Piero Di Lorenzo, l’amministratore delegato di Irbm azienda di Pomezia che ha creato il possibile vaccine ha fatto il punto della situazione:”In virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane il primo lotto del vaccino partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani. E’ ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari Governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino. Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo, in Inghilterra, da parte della Irbm e della Oxford University, sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci”.

L’obiettivo, ovviamente se tutti i test dovessero dare i risultati sperati, è quello di poter rendere utilizzabile il vaccino entro la fine di settembre. Il vaccino contro il Covid-19 sarebbe inizialmente messo a disposizione solo di alcune categorie di popolazione mentre per la produzione in vasta scala bisognerà attendere ancora alcuni mesi.