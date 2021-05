Vaccini Campania, Vincenzo De Luca: “Su Sputnik non capisco cosa stiamo aspettando”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto come ormai d’abitudine il punto della situazione per quanto concerne l’emergenza Covid.

De Luca si è concentrato nuovamente sulla questione del vaccino Sputnik, in attesa che arrivi il via libera da parte dell’Aifa.

“Il vaccino Sputnik potrebbe essere utile per immunizzare Campania entro l’estate. Trovo scandaloso che la valutazione Pfizer e Moderna è stata fatta in una settimana ma su sputnik non si capisce cosa stiamo aspettando. Tra l’altro la casa produttrice a gennaio ha chiesto ad Aifa una valutazione. Possibile che San Marino abbia vaccinato tutti con Sputnik, altri 60 paesi nel mondo l’hanno fatto ma l’Italia non fa nulla. Se non avremo milioni di dosi aggiuntive non riusciremo a immunizzare la nostra popolazione entro l’estate“.

Il governatore ha poi lanciato l’allarme rispetto alla carenza di dosi segnalate nelle ultime settimane.

“Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni, siamo a 2 milioni e 300 mila. Un obiettivo che possiamo realizzare se avremo i vaccini. Ad oggi mancano alla Regione ancora 175mila vaccini, abbiamo recuperato 20mila vaccini ma siamo sotto di 175mila. Così facciamo fatica ad immunizzare la Campania entro l’estate. Il commissario Covid mi ha mandato ieri una comunicazione nella quale si dice che si ritiene di recuperare i vaccini che mancano entro metà giugno stiamo scontando un ritardo drammatico nelle forniture“.