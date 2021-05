Vaccini Campania: dal 2 giugno sera si apre ai maturandi

Sarà aperta a partire dalla serata di domani la piattaforma per la prenotazione al vaccino Covid-19 ai maturandi.

Lo ha riferito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione della cappella San Giovanni Paolo II a Salerno.

“Domani sera apriamo la piattaforma per i maturandi perché abbiamo deciso di fare la vaccinazione per i ragazzi che faranno l’esame di maturità. E pensiamo di completare, a partire dal 2 giugno, nell’arco di tre giorni, la vaccinazione.Credo che saranno 80mila ragazzi circa. I tempi sono quelli giusti. Per noi è importante avere le dosi giuste di vaccino. Per il resto non abbiamo problemi”.

“Ieri, ancora una volta abbiamo vaccinato settantamila cittadini campani. Viaggiamo con numeri molto importanti ma dobbiamo avere le dosi necessarie soprattutto per il vaccino Pfizer perché al di sotto dei diciotto anni va somministrato quello e poi pensiamo di somministrare Johnson Johnson per quelli al di sopra dei diciotto anni”.

“In Italia c’è ancora un 15% di persone che non si sono vaccinate perché non hanno voluto in quanto la vaccinazione non è obbligatoria. Questo significa che ci sono ancora centinaia di migliaia di persone esposte al rischio del contagio. Poi abbiamo l’apertura delle scuole e il problema delle varianti che possono mettere a rischio la sicurezza dei nostri concittadini. Dobbiamo avere, quindi, grande prudenza”.