Vacanze 2020: boom di ricerche di case al mare con piscina e giardino

“Andreamo al mare quest’estate”. Questa è stata la dichiarazione, nei giorni scorsi, del sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Lorenza Bonaccorsi.

E allora gli italiani, dopo due mesi e più di quarantena, hanno subito iniziato ad immaginare dove poter trascorrere le prossime vacanze estive, che saranno vacanze diverse, ma pur sempre vacanze.

Ebbene, secondo il portale Casa.it, gli italiani stanno cercando case private al mare con piscina e giardino, probabilmente per sentirsi più sicuri ed isolati, e quindi pensando ad una minore possibilità di contagio da Covid-19.

“Questa situazione di emergenza sta obbligando le persone a trascorrere la maggior parte del tempo nelle proprie case, nel 90% confinati tra mura domestiche in città, in cui contemporaneamente si sono concentrate ed accavallate le funzioni quotidiane solitamente svolte in luoghi diversi: lavoro, scuola, gioco, relax, cura della persona, acquisti, etc.” – ha dichiarato il ceo di Casa.it Luca Rossetto.

Analizzando i dati sui volumi di ricerca di case in affitto in località turistiche effettuate sulla piattaforma Casa.it, risulta che nei comuni costieri sono addirittura quadruplicate le ricerche di case in affitto con piscina in Sicilia, Liguria e Toscana.

Ad esempio il portale registra, nelle prime due settimane di aprile, un incremento di sei volte superiore alla media di case in affitto a Palermo, mentre su Santa Margherita Ligure l’aumento è di ben 43 volte superiore. Forte dei Marmi, e in generale la costiera livornese, conferma il trend con un aumento del 200%.

Ma non è solo il mare ad attirare l’attenzione degli italiani: nella lista dei desideri degli ci sono anche case con giardino. Raddoppiano in questo senso le ricerche in regioni come Veneto, Campania e Lazio. Iesolo registra un incremento del 209% seguita da Venezia con un +150%.

Anche nel capoluogo partenopeo l’esigenza di una casa con giardino è molto sentita: in questo periodo le richieste sono triplicate rispetto al periodo precedente. Il trend si conferma anche nella capitale, che registra un aumento del 98%.

I dati raccolti da Casa.it mettono insieme un quadro preciso della situazione in Italia: dopo mesi chiusi in casa, gli italiani cercano spazi diversificati, più ampi, in cui passare il tempo libero all’aperto e fanno sperare nella ripresa del mercato immobiliare in tempi non biblici e proiettano tutti in una nuova era di turismo al sicuro.