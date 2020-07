Vacanza in Costiera per Philippe Coutinho. Relax a Positano per il calciatore del Bayern Monaco

Arrivano in Costiera Amalfitana i primi vip internazionali. Il calciatore del Bayern Monaco ed ex Inter, Philippe Coutinho, ha scelto proprio la Divina per le proprie vacanze.

Il calciatore ha passato qualche ora a Positano per godere di un po’ di relax dopo la fine trionfale della Bundesliga.

L’attaccante brasiliano ha incontrato a Capri anche il connazionale Allan, con il quale ha passato alcuni momenti di convivialità e divertimento.

Come detto in precedenza, il calciatore nel suo passato ha vestito la casacca dell’Inter, società che ha lasciato per trasferirsi al Liverpool dove ha giocato per ben 5 stagioni.

A seguire un’esperienza al Barcellona e poi il passaggio al Bayern Monaco con il quale ha trionfato in questa stagione sia in campionato che nella coppa nazionale. Successi che si sommano ai due scudetti ottenuti con i blaugrana, alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana conquistata con l’Inter.