Vacanza finita per Ultimo: il cantante saluta la Costiera con un omaggio al Fiordo di Furore / Foto

Sembra essersi conclusa la vacanza tra la Costiera Amalfitana e le isole del Napoletano per Ultimo, il cantente idolo di tanti ragazzi che ha conquistato il secondo posto allo scorso Festival di Sanremo.

Il cantante, reduce dal tour “Colpa delle favole” e che da poco ha annunciato i concerti negli stadi nel 2020, ha trascorso infatti alcuni giorni in barca nel nostro mare, così come documentano le sue foto e i suoi video pubblicati su Instagram.

Niccoló Moriconi, questo il vero nome del cantante, sembra ha pubblicato varie foto al mare e tante stories in cui sembrava molto apprezzare i nostri piatti tipici come la pizza, la mozzarella e gli spaghetti al pomodoro.

Dopo lo splendido video pubblicato ieri sera in cui Ultimo accenna alla canzone “Ti dedico il silenzio” in barca davanti i Faraglioni di Capri, oggi il cantante ha pubblicato una storia con protagonista il Fiordo di Furore e la didascalia “Portami di corsa in un ponte lì in alto che unisce il tuo dolore al tuo solito incanto”, verso della sua canzone “Rondini al guinzaglio”.