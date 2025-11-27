Durante la nuova registrazione di Uomini e Donne emergono voci insistenti su un legame tra Ciro e Ale: coinvolta anche Martina De Ioannon.

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, registrate il 24 novembre 2025, stanno già facendo discutere. Protagonista del Trono Classico è ancora una volta Ciro Solimeno, ma stavolta per motivi che esulano dal normale percorso televisivo. Secondo diverse fonti, tra cui il profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni e alcune segnalazioni pubblicate da Deianira Marzano, ci sarebbe stato un contatto non autorizzato tra il tronista e la sua corteggiatrice Ale, nome d’arte di Alessia Antonietti, ben prima della trasmissione. La situazione potrebbe compromettere il regolare svolgimento del programma. Ma a sorprendere è soprattutto il collegamento con Martina De Ioannon, altra figura nota del programma, che risulterebbe amica della ragazza.

Le segnalazioni su Ciro e Ale agitano il Trono Classico

Durante l’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, è emerso che Ciro Solimeno avrebbe portato in esterna Ale, nome già noto sui social come tiktoker con un passato sentimentale abbastanza esposto. I due, secondo le regole del programma, dovrebbero conoscersi solo all’interno del contesto televisivo. Eppure, pare che più di una fonte abbia segnalato un rapporto pregresso. Alcuni telespettatori avrebbero avvistato i due nella stessa palestra, prima ancora dell’inizio della trasmissione, e poco dopo anche al bar, intenti a consumare un frullato in un clima definito “amichevole e complice”.

Non solo. Stando alle ricostruzioni di chi li ha visti, Ale e Ciro si sarebbero comportati come se si conoscessero da tempo, con confidenza e rilassatezza tali da mettere in dubbio l’autenticità del loro incontro davanti alle telecamere. A complicare la questione ci sarebbe anche il coinvolgimento di un’agenzia, che secondo le voci riportate avrebbe aiutato Ale ad approdare in trasmissione, e il fatto che la ragazza sia amica stretta di Martina De Ioannon, ex corteggiatrice ora felicemente impegnata con Gianmarco Steri. Un dettaglio che ha creato immediatamente un’ondata di malumore tra il pubblico più attento.

C’è poi un altro particolare che aggiunge ulteriore peso alle segnalazioni: Alessia Antonietti sarebbe anche l’ex fidanzata di Raul Dumitras, nome che non è nuovo nell’ambiente televisivo e che potrebbe riaprire vecchi incroci tra relazioni e reality. Tutti elementi che, se confermati, potrebbero mettere in discussione la correttezza del percorso di Ciro e generare una reazione netta da parte della redazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma il fermento attorno a questa vicenda è già partito.

Caos nel Trono Over: nuove uscite e scontri in studio

Mentre il Trono Classico veniva scosso dalle voci su Ciro e Ale, lo studio ha vissuto anche momenti intensi sul fronte Trono Over. A inizio registrazione, Barbara De Santi ha raccontato la sua recente uscita con Mario Lenti, spiegando di aver deciso di interrompere la conoscenza a causa di una mancanza di attrazione fisica. È stata poi la volta di Gemma Galgani, che ha accolto con curiosità l’arrivo di un nuovo cavaliere, Antonio, molto più giovane di lei.

Al centro delle dinamiche si sono trovati anche Gianmaria, Jone e Federica, protagonisti di momenti di tensione e reciproche accuse. Tra gli Over non sono mancati neanche confronti diretti, come quelli tra Emanuela e Annamaria nei confronti di Federico, accusato di non essere del tutto libero sentimentalmente. Un’accusa pesante, che ha trovato eco anche in altri interventi di studio.

C’è stato anche spazio per una parentesi più leggera, con l’uscita tra Sabrina Zago e Massimiliano, culminata in un bacio. Ma la situazione più intricata è quella legata a Federico Mastrostefano, storico volto del programma. Attualmente sta conoscendo Marta, ma la ragazza ha mostrato segni di delusione dopo aver scoperto in studio che Federico sta coltivando un interesse parallelo anche per Lucia. Un comportamento che ha alimentato il malcontento di parte del pubblico, che non ha gradito la poca chiarezza del tronista.

Tutte queste dinamiche si inseriscono in un contesto ormai consolidato di Uomini e Donne, dove ogni registrazione sembra diventare il punto d’avvio per nuove tensioni e ribaltamenti. L’impressione è che il format continui a vivere non solo delle scelte amorose dei protagonisti, ma soprattutto delle zone grigie che si insinuano tra il copione e la realtà quotidiana degli stessi. Dettagli, amicizie precedenti, frequentazioni dubbie: ogni cosa può cambiare il senso di un’esterna o di una conoscenza. E il pubblico, come sempre, osserva e commenta con attenzione.