In molti di voi si saranno chiesti come mai oggi, 10 giugno, non andrà in onda Uomini e Donne, il programma di successo condotto da Maria De Filippi.

La risposta è molto semplice: perchè è iniziata la pausa estiva. L’emergenza Covid-19 ha stravolto il palinsesto di Canale 5 e anche lo svolgimento del dating show che per diverse settimane non è andato in onda.

Da qualche giorno la De Filippi con i suoi opinionisti e i suoi tronisti e corteggiatori era tornata ma solo per consentire a questi ultimi di terminare il loro percorso.

Uomini e Donne: ecco perchè non va in onda oggi 10 giugno

Lunedì e martedì sono state le due giornate nelle quali sono andare in onda le scelte dei tre tronisti: Giovanna, Carlo e Sara. Una volta ultimata questa fase, infatti, Uomini e Donne ha dato appuntamento ai suoi fan a settembre, con la speranza che tutto possa riprendere nella maniera migliore possibile.

Al posto del dating show di Canale 5 sarà trasmessa “Daydreamer – Le ali del sogno”, la soap romantica e densa di intrighi in prima visione assoluta.

La soap opera è ambientata in una Istanbul moderna, dinamica e glamour, dove emozioni, intrighi e passioni la fanno da padrone.