Un Sogno per Domani: trama, cast e curiosità sul film in onda su Canale 5

Questo pomeriggio su Canale 5 andrà in onda il film Un Sogno per Domani, uscito nel 2000 e diretto da Mimi Leder.

Un Sogno per Domani: trama

Il film racconta la storia di Trevor, un bambino di undici anni che vive con una madre che lavora dalla mattina alla sera per sbarcare il lunario. Trevor è solo ed introverso ma, nonostante la sua giovane età, è più maturo della madre ed è infatti lui a prendersi cura di lei.

Eugene Simonet, il suo insegnante di scienze sociali, gli insegna ad avere speranza. In effetti Eugene all’inizio di ogni anno assegna lo stesso compito: trovare un modo per cambiare il mondo e metterlo in pratica. Il primo passo che Trevor fa per mettere in pratica il suo “sogno per domani” è quello di far mettere insieme sua madre e Eugene.

Ma Trevor intuisce che allo stesso modo può migliore la vita di tutti quelli che lo circondano, allargando sempre quel cerchio. comincia a così di compiere delle buone azioni, chiedendo a chi le riceve di compiere a loro volta un importante favore a tre persone differenti.

I protagonisti, infatti, sono: Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment, Jay Mohr, James Caviezel, Angie Dickinson, Colleen Flynn, Hannah Werntz