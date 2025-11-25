È ufficiale: Whoopi Goldberg entra a far parte del cast di Un Posto al Sole, la soap opera di punta di Rai 3.

La celebre attrice americana, premio Oscar e icona internazionale dello spettacolo, ha iniziato a girare le sue scene negli studi di Napoli e sarà protagonista di una trama che promette suspense, mistero e romanticismo. Le puntate con la sua partecipazione andranno in onda a partire da febbraio 2026, regalando ai fan della storica fiction un appuntamento imperdibile.

Dopo l’annuncio ufficiale durante la presentazione dei palinsesti Rai, è arrivata la conferma dell’inizio delle riprese, che si svolgono presso gli studi Rai di Napoli. L’attrice statunitense trascorrerà quasi un mese sul set, interpretando un personaggio costruito su misura per lei e che rappresenta una vera e propria novità nel cast e nelle storie di Un Posto al Sole.

Whoopi Goldberg interpreterà una turista americana che arriva a Palazzo Palladini con un obiettivo misterioso. Le prime immagini diffuse mostrano l’attrice impegnata sia in momenti di relax alla Terrazza – il celebre bar della soap – sia in scene più drammatiche, confermando la sua centralità nella storyline. Il suo personaggio si muoverà tra gli appartamenti di Palazzo Palladini, dando vita a una trama che mescola giallo e romanticismo, un connubio perfetto per tenere alta l’attenzione del pubblico.

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha anticipato che la presenza di Whoopi Goldberg porterà una ventata di freschezza e originalità. La storyline sarà caratterizzata da un mistero da risolvere, accompagnato da una storia d’amore che coinvolgerà uno dei protagonisti storici della soap. Sebbene i dettagli rimangano ancora top secret, le indiscrezioni puntano su un possibile legame sentimentale o comunque un’attrazione particolare con Renato Poggi, uno dei personaggi più amati e longevi della serie. Anche Raffaele Giordano, altra figura centrale, sarà coinvolto negli sviluppi narrativi legati alla nuova arrivata.

Programmazione e attese per il 2026

Le puntate con Whoopi Goldberg sono attese nel palinsesto Rai a partire da febbraio 2026, seguendo il consueto ritmo quotidiano della soap, dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Sono previste circa venti puntate in cui l’attrice sarà protagonista, garantendo così un mese intero di attenzione mediatica e curiosità da parte del pubblico.

L’arrivo di un volto così noto e apprezzato a livello internazionale rappresenta una svolta importante per Un Posto al Sole, che si conferma una delle fiction italiane più longeve e innovative. Il pubblico è già in fermento sui social, dove l’entusiasmo cresce in vista dell’evento.

In un videomessaggio diffuso durante la conferenza stampa Rai, la Goldberg si è mostrata emozionata e ironica: “Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ce la faremo. Ci vediamo in tv.” Queste parole hanno acceso l’attesa tra i fan, pronti a seguire ogni sviluppo della nuova trama.

L’ingresso di Whoopi Goldberg nel cast di Un Posto al Sole si inserisce in un più ampio progetto di Rai Fiction volto a internazionalizzare le proprie produzioni e ad attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato. Portare in scena talenti di fama mondiale come la Goldberg è una mossa strategica che punta a rilanciare il brand della fiction italiana anche all’estero, valorizzando Napoli come location simbolo e cuore pulsante delle storie raccontate.

Questa strategia è già stata annunciata anche per altre produzioni con attori internazionali, come Kevin Spacey, confermando la volontà della Rai di sperimentare e innovare nel panorama televisivo nazionale. Intanto, per i telespettatori di Un Posto al Sole, febbraio 2026 si prospetta un mese ricco di emozioni, colpi di scena e un tocco di glamour hollywoodiano che difficilmente si dimenticherà.