Un Passo dal Cielo 5: trama, attori e anticipazioni 26 settembre Rai 1

Questa sera 26 settembre tornano le avventure di Un Passo dal Cielo la fiction di successo in onda su Rai 1.

Dopo il successo delle precede edizioni c’è grande attesa per scoprire quali saranno le avventura che attendono Francesco, Eva e Vincenzo.

Un Passo dal Cielo 5: trama

Francesco in questa nuova stagione sarà in compagnia di una nuova donna. Emma la ritroveremo in carcere a parlare con il Maestro, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri, e che ora sembra disposto a tutto per vendicarsi di lui.

Vincenzo Nappi, invece, diventato papà, ha un problema con Eva, che non sembra per niente tagliata per fare la mamma.

In questo momento di difficoltà per la coppia, entra in scena Valeria Ferrante, una nuova forestale dal passato burrascoso che deve prendersi cura della nipote Isabella, un’adolescente timida e ingenua.

Valeria andrà a vivere nella foresteria sopra alla caserma, instaurando con Vincenzo un rapporto insolito, che potrebbe forse diventare qualcosa di più di una semplice amicizia.

Un Passo dal Cielo 5: cast

Cast di alto profilo per la fiction di successo che anche questa sera terrà inchiodati al televisore milioni di telespettatori.

I protagonisti della fiction sono: Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Albert Kroess, Enrico Ianniello, Beatrice Arnera, Rocio Munoz Morales, Jenny De Nucci.

Un Passo dal Cielo 5: anticipazioni

Francesco ha dichiarato il suo amore ad Emma e l’ha convita a restare a San Candido. Intanto l’uomo continua a cercare il bambino che potrebbe essere suo figlio.

Ad aiutare Francesco nelle ricerche sarà Emma che, nonostante la presenza di Albert Kroess, rischierà di mettere subito in crisi la storia d’amore tra il capo della guardia forestale e la giovane etologa.

Vincenzo resta solo con Carmela ed è sempre più vicino a Valeria che farà i conti con il proprio passato dopo il tentato omicidio di Adriana.