Un Passo dal Cielo 4: trama, attori e anticipazioni questa sera 14 Luglio su Rai 1

Torna anche questa sera 14 Luglio in prima serata su Rai 1 l’appuntamento con Un passo dal cielo, la serie tv di successo che viene riproposta in questo periodo estivo.

Un Passo dal Cielo 4: trama

Dopo la partenza di Pietro, il nuovo comandante della forestale è Francesco Neri, un uomo in crisi per la morte di suo figlio e lasciato dalla moglie Livia, la quale ora vive in una comunità religiosa gestita da Kroess, detto “Il Maestro”, che Francesco sospetta essere implicato in un omicidio.

Nappi è geloso del rapper Fedez, che gli contende Eva, mentre la loro relazione è inoltre sabotata da Cristina, sorella di Huber, innamorata anche lei del commissario. Tommaso è alle prese con l’ex fidanzato di Natasha, mentre l’etologa Emma, che lotta con gravi problemi di salute, si innamora di Francesco.

Un Passo dal Cielo 4: cast

Cast di altissimo profilo per la fiction in onda su Rai 1. I protagonisti sono: Daniele Lotti, Pilar Fogliati, Francesca Piroi, Rocio Munoz Morales, Enrico Ianniello, Alice Torriani, Tommaso Ramenghi, Caterina Shulha.

Un Passo dal Cielo 4: anticipazioni

Mentre viene ritrovata in fin di vita una giovane donna giunta in vacanza a San Candido, Francesco cerca di redarguire sua moglie Livia sulla pericolosità del maestro. Vincenzo invece conosce Cristina, la sorella di Huber, giunta a San Candido per gli ultimi preparativi per il suo matrimonio.