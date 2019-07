Umberto Smaila è senza ombra di dubbio uno degli artisti più amati e conosciuti della televisione italiana.

Grazie al suo talento e alla sua simpatia ha conquistato il cuore di milioni di persone che lo seguono da anni con affetto.

Umberto Smaila: chi è, età, moglie, curiosità, figli, vita privata e carriera

Umberto Smaila è nato il 26 Giugno 1950. Inizia da ragazzino, a soli otto anni esordisce cantando in una operetta nel teatro parrocchiale. A nove anni i genitori, Mary e Guerrino, lo iscrivono ai corsi di pianoforte e recitazione.

È un bambino prodigio, esibendosi in concerti di una certa difficoltà. Si iscrive al Liceo Classico di Verona, dove conosce quelli che saranno i suoi compagni di tutta una vita: Jerry Calà, Franco Oppini e Nini Salerno. Suona nelle Band dell’epoca del Beat. Recita anche nella Filodrammatica della scuola.

Nascono i “Gatti di Vicolo Miracoli”. Abbandonati gli studi universitari, debutta al “Derby” di Milano con Cochi e Renato, Paolo Villaggio e Enzo Jannacci. Nel 1977 arriva il grande successo televisivo di “Non Stop” con Troisi, Verdone, Gaspare e Zuzzurro e Nuti e i Giancattivi. Nel ’79 e ’80 due grandi successi cinematografici: “Arrivano i Gatti” e “Una vacanza bestiale”, dove esordisce colui il quale era stato per 5 anni il tecnico delle luci del gruppo: Diego Abatantuono. Nel 1980 arriva anche il disco d’oro, con un milione di copie vendute per “Capito?”, la sigla di Domenica In.

Umberto ha scritto tutte le musiche dei “Gatti” e nel 1986 ha composto “È tutto un attimo”, grande successo sanremese di Anna Oxa. Dopo ventotto anni questo brano è ancora un evergreen con più di 20 milioni di copie vendute. Dall’ 86 al 90 conduce “Colpo Grosso”, il più straordinario successo televisivo di quegli anni. Sulle reti Mediaset conduce “Help”, “C’est la vie”, “Babilonia”, per un totale di 2000 apparizioni.

Nasce a Poltu Quatu, in Sardegna il primo “Smaila’s “, il locale che rilancerà la musica dal vivo in tutta Italia. Partecipa a “Buona Domenica” con Jerry Scotti e Gabriella Carlucci nel ‘92 e nel ’93. Poi “La sai l’ultima?” con Scotti e la Barale fino al ’95. Scrive più di venticinque colonne sonore per il cinema: “Soldati”, “Il ragazzo del Pony Express”, “Sognando la California” ecc. ecc. Quentin Tarantino sceglie una sua musica per il film “Jackie Brown”.

Smaila partecipa a quattro edizioni di “Buona Domenica” con Maurizio Costanzo e a decine di “Maurizio Costanzo Show “. Nascono nuovi “Smaila’s” : a Sharm el Sheikh, ad Aprilia, ecc. ecc. Come attore è protagonista del film di Alessandro Benvenuti “I miei migliori amici” e a “I Mitici” di Carlo Vanzina di cui compone anche la colonna sonora.