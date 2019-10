Ultima domenica d’ottobre in Costiera: a fare da padroni ancora sole e mare

Ultima splendida domenica di ottobre in Costiera Amalfitana all’insegna del caldo e del sole.

Proprio come è accaduto per tutto il mese di ottobre, un mese molto clemente dal punti di vista climatico, anche durante questo fine settimana sono stati in tantissimi quelli che hanno deciso di trascorrere quest’ultima domenica di ottobre in spiaggia per l’ultima tintarella.

Da Vietri sul Mare a Positano, passando ovviamente per Amalfi, residenti e turisti hanno approfittato di questo caldo sole per gli ultimi tuffi in un mare fresco ma cristallino.

Purtroppo però queste belle giornate che ci ha regalato questo primo mese autunnale sono in dirittura d’arrivo. Quest’ondata di caldo anomalo sarà infatti solo un ricordo che lascerà spazio a temporali e temperature decisamente più basse tipiche di questo periodo dell’anno.

Come riportato dal sito iLMeteo.it, infatti, la prossima settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile e ancora caldo, con temperature diffusamente oltre le medie del periodo. A partire da giovedì 31 ottobre, poi, ci sarà una possente irruzione di aria polare marittima, la cosiddetta sciabolata dal Circolo Polare Artico che investirà l’Italia.

Prima le regioni del nord-ovest e pian piano a scendere fino a coinvolgere anche la Campania e la Costiera Amalfitana.

Questa instabilità porterà con sé cattivo tempo, caratterizzato da temporali anche di forte intensità e temperature in calo.

Insomma questa lunghissima coda d’estate sta per concludersi e sta per arrivare il momento di riporre nell’armadio costumi e infradito per riprendere giubbini e cappotti.