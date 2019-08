Tutta la verità su mia madre: trama, cast e attori film in onda su Rai 2

Questa sera su Rai 2 sarà trasmesso il film Tutta la verità su mia madre, uscito nel 2014 e diretto da Christian Theede.

Tutta la verità su mia madre: trama

Il film vede come protagonista Susanne Landauer, commissario di Polizia chiamato ad indagare sul caso di una donna morta in circostanze misteriose. Susanne presto verrà a scoprire che la vittima era schizofrenica e che pare sia scappata dalla clinica del dottor Mangold in cui era ricoverata e tenuta sotto cure farmacologiche.

Ma la più grande rivelazione Susanne la fa quando sul corpo della donna viene eseguita l’autopsia: dall’esame del DNA, infatti, emergerà in modo chiaro che la donna assassinata non è che sua madre che lei, per lunghi trent’anni, ha creduto morta a causa di un cancro. Susanne da quel momento darà quindi costretta e ripercorrere il suo passato e ad avere un duro confronto con suo padre, il quale per tanto tempo le ha celato una verità scomoda e dolorosa.

Tutta la verità su mia madre: cast

Cast di alto livello per il film che sarà trasmesso oggi in prima serata su Rai 2 e terrà inchiodati al televisore milioni di spettatori.

I protagonisti del film, infatti, sono: Rosalie Thomass, August Schmolzer, Friedrich von Thun