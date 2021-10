Turismo sostenibile: in Costa d’Amalfi si promuovono viaggi a basso impatto ambientale

ENIT e Distretto Turistico Costa d’Amalfi per un turismo sostenibile è un nuovo

progetto nato dalla collaborazione fra ENIT- Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, il

Distretto Turistico Costa d’Amalfi, la Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi e Forum Anders

Reisen, un’associazione aziendale e imprenditoriale con sede ad Amburgo specializzata in

un turismo a impatto zero che comprende agenzie di viaggio di e tour operator tedeschi di

piccole e medie dimensioni, specialisti con certificazione in turismo sostenibile.

Lanciato ufficialmente il 13 settembre 2021, con un press trip che ha coinvolto 8 giornalisti

della stampa tedesca che hanno avuto modo di toccare con mano le esperienze legate al

turismo sostenibile in Costa d’Amalfi, dal 25 al 29 ottobre la seconda parte del progetto

ospiterà una gruppo di tour operato della Germania, specializzati in esperienze di viaggio

green, in un trade workshop dove avranno modo di incontrare di persona gli operatori e gli

imprenditori del comparto turistico e della sostenibilità della Costa d’Amalfi.

Il 26 e il 28 ottobre verranno organizzati due incontri B2B dove gli operatori locali del

turismo sostenibile locale potranno presentare e promuovere le loro attività ai responsabili

dei tour operator tedeschi che successivamente proporranno ai vari clienti, desiderosi di

esplorare la Costiera Amalfitana come una destinazione rivolta a un turismo responsabile.

“Siamo molto soddisfatti del rapporto di collaborazione con ENIT. Il lavoro di racconto

della parte meno conosciuta della costiera sta producendo già degli ottimi risultati sui

media internazionali. Intanto questo workshop offre l’opportunità ai nostri operatori di

stringere rapporti commerciali con i migliori tour operator tedeschi e rafforzare un

mercato sensibile ai temi della sostenibilità e del turismo green,” dichiara Andrea Ferraioli,

Presidente Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Rete Sviluppo Turistico Costa

d’Amalfi.

“Il turismo è una risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’economia del Paese, e il

miglioramento della qualità della vita – dichiara il Presidente ENIT Giorgio Palmucci – Il

turismo sostenibile obbliga a considerare il viaggiatore nella propria complessità di agenti

sociali e non solo come homo economicus. Una maggiore attenzione al patrimonio ed ai

territori crea inoltre le premesse per un allargamento delle aree dei flussi turistici a tutte le

regioni, verso centri minori e mete meno conosciute e crea condizioni di maggiore vivibilità,

minore affollamento in presenza di beni culturali e naturalistici degni di nota” conclude

Palmucci.

Oltre agli appuntamenti B2B, i tour operator tedeschi verranno coinvolti in escursioni e

passeggiate volte a far scoprire loro il patrimonio ambientale costiero.