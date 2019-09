Turismo sostenibile: il Distretto Turistico porta il suo progetto al WTE 2019 a Roma

La Costiera Amalfitana è da sempre stata una terra amata nel mondo per le sue bellezze paesaggistiche e culturali.

Oggi la CNN promuove la Costiera Amalfitana, mentre Wall Street Journal, importante testata internazionale, scrive ampio articolo in versione spagnola, titolando : “La grandeza de Minori”. Ed ancora la rivista Terra Italia in Germania: “Un das ist auch Kunst”, anche questa è arte in riferimento agli eventi in Costiera ed alla sua bellezza.

E’ proprio sulla spinta di questo che l’Unesco ha invitato il Distretto Turistico Costa d’Amalfi ad illustrare a Palazzo Venezia a Roma, durante la giornata di domani, il progetto sulla sostenibilità al Focus dei Siti che sono patrimoni dell’Umanità.

“Porteremo il Turismo sostenibile che realizzeremo in Costiera, al WTE 2019, Focus Città e Siti Unesco, a Palazzo Venezia il 27 Settembre – ha riferito il Presidente del Distretto Ferraioli-. Poi il 29 di Ottobre la Costiera andrà a New York, mentre il 15 e 16 Novembre, le nostre eccellenze enogastronomiche saranno in Piazza Fontana a Milano. Dal 12 al 14 Ottobre, ben 15 buyer internazionali saranno al workshop che si svolgerà in Costiera”.

“Unesco attratta dal modello innovativo sulla sostenibilità ambientale messo in campo dalla Rete per lo Sviluppo Turistico in Costiera Amalfitana che rappresenta il braccio operativo del Distretto Turistico con ben 60 imprese. Un progetto messo in campo con l’Area Marina Protetta “Punta Campanella” ed il Parco dei Monti Lattari. Per questo siamo stati invitati ad illustrare il Progetto Sostenibilità della Costiera Amalfitana al WTE 2019 | Focus Città e Siti UNESCO, World Tourism Event, il Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco che si svolgerà dal 26 al 28 Settembre presso Palazzo Venezia a Roma. Il briefing di presentazione della Costiera Amalfitana si terrà esattamente alle ore 10 e 45 di Venerdì 27 Settembre. E’ un evento estremamente importante che vedrà insieme tutti quegli attori degli Ecosistemi che ruotano attorno ai Patrimoni delle Città e dei Siti UNESCO”.

All’incontro parteciperanno Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella”, il coautore di Praiano Naturarte Roberto Pontecorvo e Sebastiano Venneri, responsabile Territorio e Innovazione di Legambiente”.

I Prossimi appuntamenti

Ma la Costiera Amalfitana sarà davvero nel mondo, grazie alla Rete di Sviluppo formata dalle 60 imprese e che rappresenta il braccio operativo del Distretto Turistico.

“Il 5 ed il 6 di Ottobre saremo al Mediterranean European Economic Tourism Forum che giunge alla quarta edizione. Si tratta del più grande laboratorio sul Turismo del Mediterraneo. Un evento di grande portata in programma in uno dei più famosi resort del mondo: il Forte Village Resort. Appuntamento a Santa Margherita di Pula per conferenze, workshop, eventi formativi e spazi di networking. Siamo stati invitati in un panel su Luxury Travel introdotto e moderato da Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione di ENIT Agenzia Nazionale Turismo – ha proseguito Ferraioli – e sarà presente, Flavio Colantuoni, General Manager di Monastero Santa Rosa Hotel & SPA, mentre io parteciperò a un laboratorio d’innovazione turistica”.

Poi la Costiera Amalfitana sarà a Rimini al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

La Costiera Amalfitana, grazie alla Rete di imprese che rappresenta il braccio operativo del Distretto Turistico – ha proseguito Ferraioli – sarà presente dal 9 all’11 di Ottobre. Il TTG Travel Experience richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

La Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi sarà presente al TTG Travel Experience con uno stand e con una serie di iniziative per promuovere gli itinerari più autentici emeno conosciuti della Destinazione.

“Dal 12 al 14 Ottobre, in Costiera Amalfitana, la Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi ospiterà un workshop post tour con la partecipazione di 15 ben buyer internazionali – ha continuato Ferraioli – provenienti da Stati Uniti, Azerbaijan, Canada ed Emirati Arabi. L’evento comprende una sessione B2B riservata agli operatori della Costa d’Amalfi Interessati, matching tra domanda e offerta”.

Poi la Costiera verrà presentata a New York dal 29 al 30 di Ottobre. “Networking, business matching, marketplace, seminari e testimonianze di esperti, aziende e giornalisti di settore per un programma imperdibile: una due giorni dedicata al lusso ed al Made in Italy nel turismo, a New York – ha dichiarato Andrea Ferraioli – i prossimi martedì 29 e mercoledì 30 ottobre.

Promosso da ENIT Agenzia Nazionale Turismo, Workshop Italian Luxury, appuntamento organizzato da Virtuoso, Signature Travel Network e Travel Leaders Network, reti di Agenzie di Viaggi specializzate sul segmento luxury e tra le più radicate in Nord America, è un’occasione importante anche per l’economia turistica della Costiera Amalfitana, rappresentata dalla Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi. La Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi ha inserito nella propria programmazione 2019 Italian Luxury, e mercoledì 30 ottobre presenterà a New York le proprie unicità ai Travel Advisor presenti all’appuntamento promosso da ENIT Agenzia Nazionale Turismo. Si tratta davvero di una grande opportunità”.

I prodotti della Costiera saranno a Milano. Le eccellenze enogastronomiche della Costiera Amalfitana in Piazza Fontana, a Milano, il 16 ed il 16 Novembre.

“A Milano, in Piazza Fontana negli ex locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura, è stato inaugurato “Spazio Campania”, la vetrina permanente delle eccellenze regionali a disposizione dei produttori campani per la presentazione delle loro maestrie in vista degli eventi nazionali e internazionali. Il progetto è nato da una partnership tra la Regione Campania e Unioncamere Campania.

A ”Spazio Campania” moda, artigianato, cultura, food e tutte le eccellenze regionali troveranno una casa da 500mq in pieno centro – ha concluso Ferraioli – dove mostrare il meglio di quanto prodotto in Campania.

Tanti gli eventi e le iniziative che verranno promosse per valorizzare il territorio diffondendo anche la sua innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico. ”Spazio Campania” è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19 ad ingresso libero. Dunque porteremo i prodotti della Divina Costiera Amalfitana in quella che è la capitale economica dell’Italia. La Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi nasce come braccio operativo dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Distretto riconosciuto il 17 gennaio 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo MiBACT.

Fanno parte della Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi circa 55 soggetti del privato, imprese attive non solo nel comparto ricettivo, ma anche servizi di noleggio ristoranti, guide e trekking, agenzie di viaggi e tour operator, trasporti e mobilità.

L’obiettivo è quello di avviare una serie di progetti a sostegno di uno sviluppo responsabile, ordinato, consapevole, sostenibile dell’economia turistica in Costa d’Amalfi”.

Nelle prossime settimane partiranno importanti azioni innovative con la consegna di ben 5000 borracce in tritan alla platea scolastica, di ben 20 erogatori d’acqua del sindaco alle scuole e l’installazione di 35 colonnine per auto elettriche.