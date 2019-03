Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019: nella top 10 tre città campane

Sorrento, Ischia e Napoli sono tra le vincitrici del Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019, il premio che riconosce i luoghi più popolari tra i recensori di TripAdvisor a livello mondiale.

I vincitori del premio sono stati annunciati ieri e sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulle recensioni e i punteggi di hotel, esperienze e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. La metodologia ha tenuto poi conto della quantità e della qualità delle recensioni per individuare le destinazioni che hanno costantemente regalato ai viaggiatori le migliori esperienze complessive.

Con queste tre mete la Campania si conferma tra le dieci destinazioni più amate dai turisti e viaggiatori. Guardando la classifica nello specifico, al primo posto della classifica ci sono ai primi tre posti sul podio Roma, Firenze e Venezia. Segue al quarto posto la bella Sorrento, seguita da Rimini e Milano.

In settima posizione l’isola d’Ischia, l’isola verde del napoletano, seguita a ruota da Napoli, Cervia e Riccione. Da quello che si nota guardando la classifica è che la Campania e Emilia Romagna occupano da sole più della metà della Top 10 nazionale.

“Tra conferme e new entry il premio Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019 riconosce le destinazioni che hanno reso speciali i viaggi degli utenti di TripAdvisor” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Sappiamo che queste destinazioni rappresentano mete ambite per numerosi viaggiatori a livello mondiale, per questo suggeriamo di vistarle nei periodi di bassa stagione evitando così di imbattersi in folle di turisti e risparmiando sul costo del soggiorno. Le tariffe medie degli hotel a Roma nel mese di marzo1, per esempio, sono inferiori del 19% rispetto a giugno”.