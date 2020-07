Trasporto pubblico in Campania: dal 9 luglio si viaggia a piena capienza

Dopo il via libera alla capienza piena per il trasporto marittimo, a partire dal 9 luglio si viaggerà a piena capienza anche su treni, autobus, metropolitane, funicolari e, in sostanza, su qualsiasi mezzo di trasporto campano.

A stabilirlo è l’ordinanza n.60 della Regione Campaniache permette di occupare tutti i posti disponibili nei mezzi di trasporto, accomodandosi l’uno accanto all’altro e abolendo così il metro di distanza obbligatorio della Fase 2.

Nell’ordinanza si legge che “Con la progressiva riapertura delle attività economiche, produttive e sociali, compreso il ritorno in ufficio per la maggior parte dei lavoratori pubblici e privati e al conseguente spostamento dei lavoratori pendolari, nonché alla graduale ripresa dell’attività turistica nei territori della Campania, è verosimile l’incremento della domanda di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale”, per cui è consentita, per tutti i mezzi, l’occupazione del 100% dei posti seduti complessivi.

Restano obbligatorie però alcune regole come l’obbligo di indossare le mascherine e i guanti o, in alternativa, igienizzarsi costantemente le mani; garantire l’entrata e l’uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti.

E poi ancora garantire nelle stazioni, nelle fermate, nelle aree di imbarco e, in generale, in tutte le località di servizio, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; il ricambio dell’aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di aria naturale.

Inoltre vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati e deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienica. La pulizia e disinfezione andrà eseguita ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale.

Di seguito l’ordinanza completa della Regione Campania:

allegato-2-ordinanza-60-del-4-07-2020