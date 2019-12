Trasporti in Campania: consegnati ieri a Napoli 150 nuovi autobus

Sono stati consegnati ieri mattina a Napoli, nello spiazzale della Stazione Marittima, dal governatore Vincenzo De Luca i 150 nuovi autobus per le aziende di trasporto pubblico locale della Regione Campania.

De Luca già ad ottobre aveva annunciato l’arrivo dei nuovi mezzi: 150 sono stati consegnati ieri mentre altri 850 circa arriveranno entro un anno e mezzo andando a sostituire tutti quelli ormai obsoleti.

“Ieri mattina abbiamo consegnato alle aziende del trasporto pubblico locale della Campania altri 150 nuovi bus che vanno a sommarsi ai 50 consegnati e già in circolazione dal giugno scorso. In primavera è prevista la fornitura di ulteriori 71 mezzi, mentre oltre 200 sono già in produzione e verranno consegnati entro il 2020 – ha scritto sulla propria pagina Facebook Vincenzo Luca-. È inoltre in corso la gara per l’acquisto di ulteriori 500 mezzi. Entro i prossimi 2 anni avremo rinnovato in Campania tutto il parco mezzi pubblici su gomma, che sarà il più moderno e sostenibile d’Italia. È uno sforzo gigantesco, oltre 230 milioni di investimenti, che oltre a garantire migliori servizi per i cittadini, a minore impatto ambientale, produce lavoro a tanti addetti e aziende del settore.

Noi parliamo il linguaggio dei FATTI. CAMPANIA A TESTA ALTA”.

Il nostro obiettivo è rinnovare totalmente il parco mezzi su gomma e ferro nell’arco di un anno e mezzo. Parliamo di pullman extra urbani, di due tipi, con un grande attenzione all’impatto ambientale per quanto riguarda le emissioni. Pullman tecnologici con la cabina di pilotaggio protetta e dotati di impianti di video-sorveglianza.