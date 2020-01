“Si conferma che l’elicottero del 118 destinato alla copertura delle richieste di pronto intervento per la zona sud della regione, continuerà ad avere come base operativa l’eliporto di Pontecagnano” con questa nota la Regione Campania ha fatto dietrofront rispetto alle informazioni rese pubbliche in giornata.

Questa mattina Salerno Sanità tramite un articolo aveva fatto sapere che dallo scorso 23 gennaio a Pontecagnano – Faiano non c’è più l’elisoccorso il cui intervento è decisivo per i codici rossi.

L’elisoccorso è infatti l’unica salvezze per le persone che si trovano in imminente pericolo di vita e che vivono in zone non facilmente accessibili dai mezzi adibiti al trasporto dei pazienti via terra o sono, così gravi, da richiedere un immediato trasporto in ospedale.

Per fare un esempio basti pensare ad alcune zone disagiate della provincia di Salerno come la nostra Costiera Amalfitana, che dista una trentina di chilometri dai maggiori ospedali (Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Salerno) e alcune zone isolate del Cilento dove una ambulanza impiega oltre 30 minuti per raggiungere il paziente.

In Costiera Amalfitana l’elisoccorso è stato utile e necessario in piena estate, quando il traffico stradale non permetteva il trasporto di un malato grave via terra, o in caso di patologie gravi.

In serata, fortunatamente, è arrivato il dietrofront da parte della Regione Campania che ha confermato la disponibilità dell’elisoccorso per la provincia di Salerno.