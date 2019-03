Tramonti, Valico innevato: Millenium Amalfi in supporto a tecnici di impianto di trasmissione

Intervento questo pomeriggio da parte della Millennuim Amalfi in soccorso di una squadra di tecnici rimasta bloccata sul Valico di Chiunzi a Tramonti a causa della neve che è caduta copiosa questa notte.

I tecnici sono saliti sul Valico per riparare un impianto di trasmissione ma sono rimasti poi bloccati a causa della neve a bordo della loro auto. A questo punto i tecnici hanno chiesto supporto alla Millennium.

Giunti sul posto i volontari hanno prima versato del sale per far sciogliere la neve e poi hanno caricato a bordo del defender di servizio i tecnici che hanno poi ripristinato l’impianto di trasmissione che era andato fuori servizio. I tecnici sono stati scortati fino a valle dai volontari Millennium il cui intervento ha scongiurato una situazione di reale pericolo.

La neve che è ricomparsa anche sul Valico di Chiunzi questa mattina ha creato non poche difficoltà anche per alcuni automobilisti diretti nell’Agro (anche qui la neve si è posata in alcune zone) che sono stati sorpresi dalla coltre bianca depositatasi sull’asfalto e presente per lo più lungo il tratto compreso tra Campinola e Sant’Egidio del Monte Albino.