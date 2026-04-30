Un appuntamento dedicato alla natura, all’agricoltura e alla vita all’aria aperta. Torna a Tramonti la “Festa dell’orto e del fiorito”, giunta alla sua terza edizione, in programma sabato 2 e domenica 3 maggio in piazza Cesarano.

L’iniziativa, organizzata da Agri Falcon di Antonio Falcone, si presenta come una mini fiera agricola pensata per appassionati, famiglie e operatori del settore. Al centro dell’evento ci saranno piante, fiori e prodotti per il giardinaggio, con promozioni dedicate e spazi espositivi dedicati alle principali aziende del comparto.

Non solo verde: la manifestazione offrirà anche un’ampia proposta legata al mondo degli animali, con pet food, mangimi e attrezzature zootecniche, confermando il legame profondo del territorio con le attività rurali e agricole.

L’area scelta è quella del parcheggio adiacente piazza Cesarano, facilmente accessibile per residenti e visitatori. Gli orari prevedono apertura sabato dalle 9 alle 18, mentre domenica l’evento si concluderà alle 12:30.

Un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e promuovere un settore che rappresenta ancora oggi una componente importante dell’identità di Tramonti, con un’iniziativa che unisce commercio, passione e territorio.