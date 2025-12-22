Torna per la XVI edizione il Premio artistico-letterario “Città di Tramonti – Tagliafierro”, dedicato alla memoria di Pietro Tagliafierro, giovane disabile appassionato di poesia scomparso prematuramente, che aveva trovato nella scrittura e nella lettura una vera ragione di vita. Il premio, voluto dai giovani in suo ricordo, è diventato nel tempo un appuntamento di rilievo nel panorama culturale locale, volto a promuovere la cultura come elemento di miglioramento della qualità della vita e delle relazioni nella comunità.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 28 dicembre, a partire dalle ore 16.00, nell’Aula consiliare del Comune di Tramonti. L’evento fa parte del progetto “Sinfonia. Itinerari tra storia e cultura”, che coinvolge anche i Comuni di Ravello, Angri, Corbara, Roccapiemonte e Sant’Egidio del Monte Albino, con l’obiettivo di valorizzare le identità culturali, le tradizioni, le eccellenze enogastronomiche e artistiche del territorio campano, promuovendo un turismo esperienziale e partecipativo.

Il concorso prevede tre categorie principali, ciascuna con due sezioni:

Artisti italiani amatoriali e professionisti: poesia (in lingua italiana e in dialetto napoletano) e arte/cinema (pittura, scultura, ceramica e cortometraggi);

poesia (in lingua italiana e in dialetto napoletano) e arte/cinema (pittura, scultura, ceramica e cortometraggi); Scuole primarie e secondarie di primo grado: narrativa e poesia inedita, arte e cortometraggio;

narrativa e poesia inedita, arte e cortometraggio; Scuole secondarie di secondo grado: narrativa e poesia inedita, arte e cortometraggio.

Il tema di questa edizione è la Pace, intesa come valore concreto e condiviso, in grado di ispirare relazioni sociali armoniose e una convivenza civile, oltre che come impegno nei confronti dei diritti e della democrazia.

Il programma della cerimonia sarà ricco e articolato. Dopo l’incontro con le scuole e il salotto letterario, si terrà la presentazione del libro “Quei famosi anni in cui diventammo azzurri“ di Paolo Corbi, giornalista e Capo dell’Ufficio stampa della FIGC, che racconta la storia delle nazionali giovanili italiane attraverso le testimonianze dei campioni. Tra gli ospiti del mondo sportivo anche Bruno Giordano, ex allenatore e calciatore di Napoli e Lazio.

Durante l’evento saranno conferiti il Premio alla carriera allo scrittore Maurizio De Giovanni e il Premio speciale per la Pace a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano noto per il suo impegno civile contro le mafie e a favore dell’ambiente. Ospite speciale della serata sarà inoltre Ciccio Merolla, celebre percussionista napoletano autore di successi come “Malatia”.

Il Premio “Città di Tramonti – Tagliafierro” conferma così il suo ruolo di punto di riferimento culturale, offrendo spazio alla creatività giovanile e agli artisti professionisti, e ricordando come la cultura e l’arte possano diventare strumenti di crescita e partecipazione per tutta la comunità.