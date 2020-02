Tramonti solidale: un banco alimentare per sostenere le famiglie bisognose

Il Comune di Tramonti ha confermato, anche per l’anno 2020, il progetto Banco Alimentare Campania “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità.

L’avviso è finalizzato all’individuazione dei beneficiari cui distribuire Pacchi Alimentari per l’anno 2020. La finalità del progetto è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di Tramonti che vivono un disagio socio-economico.

Il Pacco alimentare è da considerarsi un beneficio equivalente al contributo economico in forma indiretta. Chi beneficerà di tale aiuto non potrà beneficiare di contributo economico.

Per beneficiari si intendono i nuclei familiari, privi di reddito o con reddito insufficiente:

– residenti nel Comune di Tramonti;

– cittadini di stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189).

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che nell’apposita attestazione riportano un valore ISEE inferiore a € 6.000,00. Nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni la soglia è incrementata a € 7.560. Il superamento di tali soglie non esclude automaticamente dal beneficio, qualora i servizi sociali accertino la condizione di necessità del nucleo familiare. Comunque, in questi casi, il valore ISEE deve essere compreso tra € 6.000,00 ed € 9.360,00. E’ fatta salva ogni eventuale diversa disposizione contenuta nelle direttive ministeriali in merito.