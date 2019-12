Tramonti: smottamenti a Pucara, in zona Ferriera e Casa Vitagliano / Foto

Smottamenti anche a Tramonti per la precisione a Pucara e in zona Ferriera. Le abbondanti piogge di queste ore hanno messo in ginocchio la Costiera Amalfitana con frane segnalate in moltissimi comuni.

A poche centinaia di metri dal luogo dove solo qualche mese fa è venuta giù una grande quantità di fango, a causa dei temporali di queste ore un misto di terra ed erbacce ha invaso la strada.

In zona Ferriera una grande masso si è staccato dal costone roccioso finendo al centro della carreggiata, fortunatamente al momento del crollo nessuno stava percorrendo la strada.

Una colata di fango e detriti è venuta giù anche in zona Casa Vitagliano. Un momento drammatico per la Costiera Amalfitana che mostra ancora una volta tutta la sua fragilità.