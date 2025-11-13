L’Amalfi Coast Sambuco è pronta a tornare in campo davanti ai propri tifosi per la sesta giornata del campionato di Serie B – Girone F, in programma sabato 15 novembre alle ore 15 al Palazzetto dello Sport di Tramonti, dove i biancoblù affronteranno il Mama San Marzano in un match che si preannuncia intenso e ricco di significati.

Il team del Presidente De Luise arriva all’appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante, con due vittorie in casa e tre sconfitte in trasferta, nonostante le buone prestazioni offerte sui campi di Velletri, Celano e Casagiove. L’obiettivo è ora quello di ritrovare equilibrio e continuità, elementi fondamentali per consolidare la crescita del gruppo guidato da Mister Ruocco e Mister Gambardella.

Sul fronte opposto, il Mama San Marzano si presenta con gli stessi punti in classifica dei costieri ma con una gara in meno. La società salernitana ha da poco cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Mister Marco Ciotola, con l’intento di dare stabilità e nuova linfa a una squadra reduce da un avvio di campionato sull’ottovolante.

La sfida di sabato avrà anche un sapore particolare per la presenza di alcuni ex illustri: tra le fila dell’Amalfi Coast ci sono infatti Luigi Calabrese, ex capitano del Mama San Marzano, e Marco Adiletta, entrambi oggi punti di riferimento del gruppo biancoblù. A questi si aggiungono Francesco Ferraioli e Vincenzo D’Ammora, che in passato hanno vestito la maglia del Futsal Coast.

“In queste prime 5 partite abbiamo giocato alla pari con tutte le nostre avversarie ma i punti ci dicono che dobbiamo fare molto meglio per vincere le partite. – il commento dei Mister – Ogni palla può essere quella decisiva e non possiamo più regalare niente. Su questo dobbiamo lavorare e stiamo lavorando”.

Il pomeriggio di sabato sarà una vera festa dello sport: oltre alla gara di Serie B, alle ore 18 le due società si ritroveranno nuovamente in campo con le rispettive formazioni Under 19, regalando un doppio appuntamento di grande futsal e passione al pubblico del Palazzetto dello Sport di Tramonti.

La società invita tutti i tifosi e gli appassionati a sostenere la squadra e a colorare le tribune di biancoblù per vivere insieme una giornata di sport, entusiasmo e divertimento.