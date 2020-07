Tramonti: scontro tra una moto e un bus Sita. Il centauro soccorso dall’ambulanza / Foto

Un incidente si è verificato poco fa a Tramonti per la precisione nella frazione di Pucara sulla strada che unisce il comune collinare della Divina con Maiori.

Per cause ancora in via di accertamento, una moto si sarebbe scontrata con un autobus di linea della Sita. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra auto.

Ad avere la peggio sarebbe stato il motociclista. Secondo le prime frammentarie notizie giunte in redazione, l’uomo avrebbe riportato alcune ferite in diverse parti del corpo.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118 che hanno trasferito il centauro presso il presidio ospedaliero di Castiglione per le cure del caso.