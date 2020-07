Tramonti saluta la maestra Giovanna Savino che va in pensione. Un esempio da seguire per centinaia di giovani studenti

Tramonti saluta la maestra Giovanna Savino che dopo 43 anni di onorata carriera come insegnante ha raggiunto il traguardo della pensione.

Le colleghe, la dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo, l’Amministrazione Comunale di Tramonti, guidata dal sindaco Domenico Amatruda e i familiari le hanno voluto rendere un tributo speciale.

Alla sorpresa iniziale per la maestra Giovanna sono seguite le parole di ringraziamento del primo cittadino e della dirigente scolastica. Entrambi hanno sottolineato non solo il lavoro svolto nelle vesti di docente ma soprattutto come fondamentale supporto nella crescita dei ragazzi di Tramonti.

A seguire alcune colleghe le hanno letto alcuni sentitissimi messaggi, ponendo l’accento sulla grande disponibilità dimostrata nei confronti non solo dei piccoli studenti ma anche delle altre insegnanti.

Senza ombra di dubbio il momento più toccante è intenso è stato il video dei piccoli alunni della maestra Giovanna Savino.

Disegni e dediche che hanno toccato il cuore non solo dell’insegnante ma di tutti i presenti. I bambini l’hanno ringraziata per essere stata sempre al loro fianco, accompagnandoli nel loro percorso di vita sempre con il sorriso e l’hanno premiata simbolicamente come la “Migliore maestra del Mondo”.

A seguire una meravigliosa poesia recitata dai piccoli, con i giovanissimi alunni che hanno recitato una frase a testa, con la quale hanno dimostrato con quell’ingenuità e quella spontaneità caratteristica dei bambini quanto siano legati a lei.

Una bellissima giornata di festa alla quale vogliamo unirci anche noi di AmalfiNotizie dedicando alla maestra Giovanna una delle frasi mostrate nel video realizzato dai bambini: “Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci portano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiama futuro. Buona Vita”.