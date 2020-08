Tramonti: nasce “Halley”, la nuova pizza Summer Special Edition della Trattoria San Francisco

Fior di latte, Fichi, Culatello Artigianale e Riduzione di vino Tintore. Questa è la proposta gastronomica dell’estate 2020 della Pizzeria San Francisco di Tramonti, Francesco Maiorano Pizzaiolo Dell’Alleanza SlowFood che insieme alla Chef Pamela Viggiano hanno abbinato prodotti di eccellenza rigorosamente di Tramonti esaltando gusto e tradizione.

“Un omaggio al nostro Territorio ricco di prodotti, storia e cultura: da sempre i Fichi sono un prodotto importante del nostro paniere, che non solo viene consumato fresco ma che ancora oggi si essiccano al sole per consumarlo sulle nostre tavole d’inverno, il Culatello Artigianale eccellenza Tramontina e infine e non per ultimo il vino Tintore re indiscusso dell’enologia italiana riconosciuto a livello mondiale. Un abbinamento tra la dolcezza dei Fichi , il sapido del Culatello bilanciato perfettamente con l’intensità del vino Tintore che dire non ci resta che assaggiarla”.

Si chiama “Halley” ed è la nuova pizza Summer Special Edition proposta per questo 2020 dalla Trattoria San Francisco di Tramonti. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori, colori e profumi del polmone verde della Costiera Amalfitana.