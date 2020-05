Tramonti, “Libera la Fantasia”: al via il secondo contest per i più piccoli

Sarà presentata oggi pomeriggio dalla Pro Loco di Tramonti la sorpresa finale per i più piccoli che hanno partecipato al contest Libera la Fantasia.

Libera la Fantasia è una iniziativa composta da 3 contest differenti che saranno presentati questa settimana, con una sorpresa finale per i più piccoli, coloro che meno capiscono il perché in questo momento non si possa uscire, non si possa giocare con gli amici.

Il primo contest, organizzato dalla Pro Loco con l’ausilio del Comune di Tramonti e di Bartolomeo Giordano, concorrente di Bake Off Italia 4 ha riguardato l’ambito dolciario e ha impegnato sia i genitori che i più piccoli.

Oggi dunque la presentazione della sorpresa finale per i più piccoli mentre, nei prossimi giorni la Pro Loco provvederà, grazie alla collaborazione della P.A. I Colibri, a consegnare presso le abitazioni dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, un set di 12 acquerelli.

Il secondo contest prevede infatti la realizzazione di alcuni disegni fatti con gli acquerelli. Le foto dei disegni dovranno essere poi caricate sulla pagina Facebook “Pro Loco Tramonti”, indicando il nome del bimbo/a e la classe frequentante. La foto che riceverà più mi piace vincerà un buono spesa per i materiali scolastici.

Ricordiamo che il contest Libera la Fantasia scadrà il 30 giugno. Una splendida idea quella della Pro Loco di Tramonti che farà trascorrere qualche ora di allegria anche ai più piccoli.