Anna Maria Amatruda ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Salerno, raggiungendo un traguardo importante al termine di un percorso fatto di impegno, costanza e determinazione.

La discussione della tesi in Diritto Privato, dal titolo “Impresa familiare e convivenza more uxorio alla luce della sentenza n.148/2024 C.C.”, rappresenta il coronamento di anni di studio e approfondimento, affrontati con serietà e attenzione verso tematiche attuali e complesse.

Questo risultato non è solo un riconoscimento accademico, ma il segno concreto di un percorso di crescita personale e professionale. Dietro la laurea ci sono sacrifici, dedizione e la capacità di non fermarsi davanti alle difficoltà.

Per Anna Maria questo traguardo rappresenta anche un nuovo punto di partenza. Oggi, però, è il momento di festeggiare. A celebrare questo successo i genitori Enrico e Rosaria, il fratello Antonio, gli zii e i parenti tutti.

Ad Anna Maria Amatruda vanno le più sentite congratulazioni per questo importante risultato da parte del direttore Salvatore Serio e di tutta la redazione di Amalfinotizie, con l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni e nuovi successi.