Powered by

La Pizzeria San Francisco di Tramonti inserita tra le eccellenze campane dalla guida de Il Mattino, nella quale sono stati assegnati al locale di Francesco Maiorano i “Due Galletti“.

La guida curata da Luciano Pignataro assegna proprio i galletti come simbolo di eccellenza.

“Pamela Viggiano e Francesco Maiorano sono coniugi non solo nella vita e anche nel lavoro. Insieme nel 2000 hanno aperto il loro ristorante San Francisco basato sulla tradizione contadina che si ripete sia a tavola che negli arredamenti. Poi la decisione di specializzarsi solo sulla pizza. E’ sulla semplicità che si fonda la loro attività con una proposta di pizza che segue il disciplinare della De.Co della pizza di Tramonti. Al forno c’è Francesco che va alla continua ricerca di quei prodotti che facciano la differenza e che al meglio rappresentano le eccellenze territoriali. Il disco di pasta viene realizzato solo con grani italiani e una lievitazione lenta che arriva al 65% di idratazione per una pizza leggera e che ben si sposi con la selezione dei prodotti scelti per il topping. La pizza proposta è una margherita preparata con pomodoro Re Fiascone, alici di Menaica e all’uscita dal forno, condita con scarola e olive ammaccate del Cilento“. Questa è la motivazione che premia la pizzeria San Francisco di Tramonti tra le eccellenza campane.