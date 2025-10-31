Powered by

Un nuovo e prestigioso riconoscimento per la Pizzeria San Francisco di Tramonti, che ha conquistato i Tre Galletti sulla Guida del Mattino, simbolo di eccellenza gastronomica e qualità territoriale. Un traguardo che premia l’impegno, la passione e la dedizione di Pamela Viggiano e Francesco Maiorano, coppia nella vita e nel lavoro, che dal 2000 porta avanti con amore la propria attività nel cuore di Polvica di Tramonti.

Nata come trattoria ispirata alla tradizione contadina, la San Francisco ha progressivamente scelto di specializzarsi nella pizzeria, puntando tutto sulla genuinità e sul rispetto della De.Co. della pizza di Tramonti. Una filosofia che ha reso il locale un punto di riferimento per chi cerca autenticità e sapori veri.

Francesco, maestro pizzaiolo, è il cuore pulsante del forno e si distingue per la costante ricerca di prodotti d’eccellenza che raccontino il territorio. Il suo impasto è realizzato con farine italiane, lievitazione lenta e un’idratazione al 65%, garanzia di una pizza leggera e digeribile. Ogni creazione nasce da un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, con topping che valorizzano le migliori materie prime locali.

Tra le proposte più apprezzate, spicca la margherita con pomodoro Re Fiascone, alici di Menaica, scarola e olive ammaccate del Cilento, un omaggio ai sapori autentici della Campania e alle sue eccellenze.

Il riconoscimento dei Tre Galletti rappresenta un meritato tributo a una realtà che ha fatto della qualità e della territorialità la propria missione. La Pizzeria San Francisco conferma così il suo posto d’onore tra le migliori pizzerie della regione, portando ancora una volta in alto il nome di Tramonti, culla della pizza.