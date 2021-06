Tramonti: in vigore il divieto di accensione di fuochi all’aperto fino al 20 settembre

Un provvedimento importante e sentito per la tutela di tutto il territorio di Tramonti. A partire da ieri, 15 giugno, fino al prossimo 20 settembre nel paese collinare della Costiera Amalfitana sarà vietato bruciare erbacce o sterpaglie.

Il primo cittadino di Tramonti, Domenico Amatruda, ha firmato l’ordinanza che vieta qualsiasi forma di accensione di fuochi all’aperto.

La giunta comunale di Tramonti con questa iniziativa spera di tutelare al massimo il bene primario del territorio, con l’intento di scongiurare le terribile scene alle quali abbiamo assistito durante la scorsa estate con tanti, troppi, ettari di macchia mediterranea andati distrutti.

In caso di mancato rispetto dei divieti sarà comminata una sanzione amministrativa da 50€ a 500€. Un provvedimento importante se non necessario, in particolar modo in questo periodo dell’anno, dove gli incendi distruggono tantissimi ettari di verde.