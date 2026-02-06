Tramonti si stringe in un silenzioso e profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Annamaria Bove, venuta a mancare all’età di 49 anni, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Una donna dall’animo buono. Persona di gentilezza unica e disponibilità profonda. Un raro esempio di generosità.

Donna stimata, madre e moglie amorevole, Annamaria era circondata dall’affetto della sua famiglia e dal rispetto di tutta la comunità. La sua assenza lascia un vuoto immenso e un dolore che accomuna chi oggi ne piange la perdita.

A darne il triste annuncio sono il marito Erasmo, i figli Fiorenza, Antonio e Sara, la mamma Giovanna, il fratello, le sorelle, il genero, i suoceri, gli zii, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

L’ultimo saluto muoverà dalla casa dell’Estinta, in via Trugnano n.1, domani 7 febbraio alle ore 15:30, per poi proseguire verso la chiesa del SS. Salvatore in Corsano, dove saranno celebrate le esequie.

In questo momento di grande dolore l’intera redazione di Amalfinotizie si unisce al lutto della famiglia, esprimendo vicinanza, affetto e profondo cordoglio.