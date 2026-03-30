Una giornata speciale, di quelle che riempiono il cuore di gioia e uniscono un’intera comunità. A Tramonti si festeggia l’arrivo del piccolo Enea Buonocore, venuto alla luce oggi presso la clinica Sanatrix di Napoli. Il neonato sta bene, così come la mamma, regalando un sorriso e un’immensa gioia a tutta la famiglia.

Il piccolo Enea è il figlio di Francesco Buonocore e Maria Apicella, accolto con immensa felicità anche dalla sorellina Federica, pronta a condividere con lui un cammino fatto di affetto e complicità.

A stringersi attorno alla famiglia in questo momento così emozionante ci sono i nonni paterni Alfonso e Maria e i nonni materni Antonio e Silvana, insieme agli zii Salvatore e Sonia, Francesco e Maddalena, Alessio e Maria e i cuginetti tutti uniti in un abbraccio pieno di amore.

La nascita di Enea è stata accolta con felicità da tutta Tramonti, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. In paese si respira un clima di autentica felicità, con amici e parenti che condividono messaggi di auguri e affetto per il nuovo arrivato.

A Maria e Francesco, esempio di forza, determinazione, amore e luce capace di illuminare anche quando le difficoltà sembrano aver spento la luce i più sentiti auguri del direttore Salvatore Serio e di tutta la redazione. Al piccolo Enea una dolce carezza.