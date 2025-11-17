A Tramonti si è conclusa un’iniziativa che ha unito gusto, coraggio e solidarietà. Con il suo lievitato ai frutti di bosco, proposto durante il mese di ottobre al Giardino delle Delizie, Rosa Ferrara è riuscita a raccogliere 5.000 euro, interamente devoluti alla Fondazione AIRC a sostegno della ricerca contro il tumore al seno. Un gesto nato dalla sua esperienza personale e dalla volontà di trasformare una ferita in un messaggio di speranza.

Per tutto il mese di ottobre, presso il laboratorio di via Roma a Tramonti, chiunque poteva acquistare il dolce, un lievitato ai frutti di bosco, nato dal suo percorso personale contro il tumore al seno, una stretta di mano non voluta con un male silenzioso che l’ha costretta a fermarsi, riflettere e dare un nuovo valore al tempo.

Quel dolce non era soltanto una bontà da gustare, ma un promemoria: un invito a ricordare l’importanza della prevenzione, dei controlli e dell’ascolto del proprio corpo.

Una scatola che racchiudeva gentilezza, consapevolezza e un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita. Di seguito che Rosa ha voluto dedicare a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa.

“Desidero rivolgermi a tutti voi con profondo sentimento di gratitudine e commozione. Quando questo progetto è nato, l’obiettivo era semplice ma pieno di significato: unire la dolcezza di un dolce al valore della prevenzione per ricordare a tutti quanto sia importante prendersi cura di sé e non trascurare mai quei controlli che possono davvero salvare la vita. Dietro ogni ingrediente, ogni passaggio, ogni dettaglio, c’era il desiderio di trasmettere un messaggio di speranza, di forza, di consapevolezza. Un dolce che non rappresentasse solo un momento di piacere, ma un gesto concreto di solidarietà, un invito a fermarsi, riflettere e comprendere che la prevenzione è un atto d’amore verso se stessi. Tutto ciò sarebbe però stato vano senza il sostegno dei F.lli Esposito (Agrovo Alimentari) e di Tino Amodio (Steclaplast), senza la passione di mio marito Alessandro, ma soprattutto senza la partecipazione e l’aiuto di tante persone straordinarie. Ognuno di voi ha contribuito in modo speciale ed è proprio grazie a questo spirito di unione e condivisione se siamo riusciti a raccogliere una somma davvero sostanziale, ben oltre ogni mia aspettativa, un risultato che mi riempie di orgoglio e gratitudine. Come già saprete, l’intero ricavato è stato donato all’AIRC, a sostegno della ricerca contro il cancro, una causa che rappresenta speranza, impegno e futuro per tante persone e famiglie che ogni giorno affrontano questa sfida con coraggio. Grazie ad ognuno di voi, perché insieme abbiamo dimostrato che la solidarietà può trasformarsi in qualcosa di grande e concreto. Con l’augurio che questo sia solo l’inizio di un cammino che possa continuare nel tempo per diffondere dolcezza, speranza e consapevolezza. Rosa”.

Il traguardo dei 5.000 euro non è soltanto un risultato molto importante, ma un abbraccio collettivo. Un gesto che unisce un’intera comunità e racconta come la solidarietà possa trasformarsi in cura e sostegno per chi oggi affronta la stessa battaglia vissuta da Rosa.

Un dolce, una scatola, un messaggio che resta: da Tramonti è partito qualcosa che va oltre il gusto, qualcosa che continua a camminare e abbraccia chi in questo momento sta lottando per riconquistare la propria vita.