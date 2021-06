Tramonti: gatti avvelenati, una situazione vergognosa! I cittadini chiedono giustizia

E’ assurdo che nel 2021 si debba ancora scrivere di atti degni del medioevo. E’ inconcepibile che dei poveri animali, in questo caso si tratta di due gattini, debbano essere uccisi da persone senza scrupoli.

L’ultimo avvenimento è stato registrato a Tramonti ma purtroppo è un ignobile fenomeno che nelle ultime settimane si è ripetuto in diversi paesi della Costiera Amalfitana come Ravello e Scala.

L’Enpa Costa d’Amalfi e diversi cittadini del Polmone Verde della Divina hanno segnalato attraverso i social quello che è accaduto nelle scorse ore. Un vero e proprio atto criminale che deve essere punito così come previsto dalla legge.

E’ inaccettabile che per qualsivoglia motivo qualche delinquente debba agire in questo modo nei confronti di animali che ignari della situazione finiscono la loro esistenza tra atroci dolori.

Qualunque sia il motivo che ha spinto gli autori a compiere un reato così efferato non è né comprensibile né giustificabile. Esistono enti preposti nel caso in cui cani e gatti randagi creino problemi alla cittadinanza e non è di certo in questo modo che si può risolvere questo fenomeno.

I cittadini, e noi di Amalfi Notizie ci uniamo a questa richiesta, chiedono giustizia per evitare che in futuro si possano verificare nuovamente gesti di questo tipo.