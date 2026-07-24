Due giornate dedicate all’alimentazione e alla cura degli animali domestici sono in programma a Tramonti presso il punto vendita Agri Falcon, in via Piazza Cesarano 2. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Daniello Antonio, si svolgerà venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Nel corso dell’appuntamento saranno proposte diverse promozioni sui prodotti destinati a cani e gatti. Su tutti gli articoli acquistati sarà applicato uno sconto del 10%, al quale si aggiungeranno omaggi legati all’acquisto di specifiche tipologie di crocchette.

Tra le offerte previste, acquistando due confezioni di crocchette Trails per cani se ne riceverà una terza in omaggio. L’acquisto di un sacco da 20 chilogrammi per gatti o di un sacco della linea 360 per cani darà invece diritto a scatolette gratuite.

Per chi acquisterà due sacchi di crocchette 360 per cani è previsto un omaggio di cinque chilogrammi di prodotto Top Regular, mentre con un sacco di crocchette Top Energy saranno consegnate gratuitamente alcune scatolette.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per i proprietari di animali del territorio di acquistare prodotti dedicati ai propri amici a quattro zampe usufruendo di sconti e promozioni speciali.