Il cuore della Costiera Amalfitana si accende di spirito natalizio con il Tramonti Christmas Village 2025, un programma ricchissimo di appuntamenti pensati per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. La Pro Loco Tramonti, con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni del territorio, ha costruito un calendario che intreccia divertimento, cultura e beneficenza, trasformando il paese in un vero villaggio di Natale diffuso.

Il programma nella Tensostruttura di Pietre

Dal 23 dicembre al 2 gennaio, la Tensostruttura di Pietre sarà il punto nevralgico delle attività. Si parte il 23 dicembre alle 17:00 con Aspettando Babbo Natale, un pomeriggio di animazione pensato per far sognare grandi e piccini. Il 25 dicembre, alle 20:00, spazio alla tradizione con la Grande Tombola di Natale.

Il 26 dicembre protagonista sarà il cinema: alle 20:00 arriva Cinema Sotto l’Albero con la proiezione gratuita del cult “Nightmare Before Christmas”. Il giorno successivo, 27 dicembre, è dedicato ai bambini con animazione e giochi gonfiabili dalle 15:00, mentre la serata si chiuderà alle 20:00 con la tombola della Croce Rossa Italiana.

Il 28 dicembre si apre alle 15:00 con il Torneo FIFA PlayStation, seguito alle 19:00 dalla Tombolanimata per bambini e adulti curata dall’Associazione Tramonti Nuovi Orizzonti. Il 29 dicembre, dalle 16:00, spazio alle Olimpiadi dei giochi di abilità natalizi, mentre alle 21:00 arriva il Dr. Why con un coinvolgente quiz interattivo.

La giornata del 30 dicembre sarà dedicata alla solidarietà con la Giornata Donazioni Ospedale Pausilipon Santobono. Dalle 9:00 visite endocrinologiche (su prenotazione), alle 16:00 la raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti e alle 20:00 la Tombolata di Beneficenza.

Gran finale dell’anno il 31 dicembre con Aspettando il 2026: un veglione con musica, balli e festa per tutta la notte.

Il nuovo anno si apre il 1° gennaio alle 20:30 con il Rosario Sepe Show, mentre il 2 gennaio sarà all’insegna della risata grazie allo spettacolo comico di Simone Schettino (ore 21:00). Chiusura ufficiale dell’evento con la Festa Anni ’90 a partire dalle 22:30.