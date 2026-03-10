Domenica 8 Marzo allo Stadio Comunale “A. Bolognese” di Capezzano (SA) il Tramonti Calcio ha affrontato i padroni di casa del Castelvernieri in un match combattuto e giocato su buoni ritmi.

La squadra biancoverde ha disputato un ottimo primo tempo cercando più volte la rete senza mai essere precisa; nella ripresa penalizzata da un espulsione ha disputato un match accorto senza correre rischi in difesa e cercando di pungere in contropiede i padroni di casa del Castelvernieri.

Pareggio che muove leggermente la classifica del Tramonti Calcio in piena lotta per i play-off di categoria; prossimo impegno sabato prossimo tra le mura amiche del “Franco Amato” di Tramonti contro il Nocera Superiore, diretta concorrente alla disputa delle fasi finali del campionato.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐂𝐂𝐎𝐑𝐔𝐋𝐋𝐎

“Oggi era una partita importante e difficile sotto tanti punti di vista: all’aver giocato in un campo piccolo rispetto al nostro contro una squadra che era solo un punto sotto, e a qualche assenza, si è aggiunto anche l’aver giocato in 10 tutto il secondo tempo. Ma nonostante ciò abbiamo disputato una partita gagliarda, di grande carattere e qualità, che sarebbe potuta finire tranquillamente con una nostra vittoria, viste le ottime parate del portiere avversario. L’importante è portare sempre punti a casa per muovere la classifica, che al momento è molto corta e quindi quasi ogni giornata ci si ritrova a disputare uno scontro diretto.”

🎤 𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐓𝐀𝐆𝐋𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄

“Portiamo a casa un pareggio importante su un campo difficile e in uno scontro diretto molto equilibrato. La squadra ha dimostrato grande maturità, soprattutto considerando che abbiamo giocato praticamente un tempo con un uomo in meno. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi sono rimasti compatti, organizzati e concentrati, senza concedere praticamente nulla agli avversari. Anzi, in diverse situazioni siamo riusciti anche a metterli in difficoltà, segno della personalità e della qualità di questo gruppo.”