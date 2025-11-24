Allo Stadio “Franco Amato” di Tramonti arriva la prima storica vittoria del Tramonti Calcio; gli uomini di mister Coccorullo con una prova maiuscola si impongono per 2-0 su un ostico Castelvernieri.

I padroni di casa partono subito forte cercando di sfondare il muro eretto dagli ospiti, e dopo qualche buona azione trovano la rete del vantaggio con Amatruda che dal dischetto non fallisce.

Nella ripresa dopo diverse azioni pericolose non concretizzate ancora dal dischetto arriva la rete del raddoppio con Falcone, che si procura e trasforma dagli undici metri la rete del definitivo 2-0.

Ottima prestazione dei ragazzi di Mister Coccorullo che creano giocando un buon calcio, riuscendo a conquistare dinnanzi al proprio pubblico festante la prima gioia stagionale. Ora testa al prossimo impegno in trasferta contro il Nocera Superiore.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐂𝐂𝐎𝐑𝐔𝐋𝐋𝐎

“Un plauso ai miei ragazzi perché sono riusciti a mettere in campo quanto gli avevo chiesto. Abbiamo cominciato la partita ben motivati, alzando il ritmo fin dall’inizio. Infatti nel primo tempo abbiamo avuto il totale predominio territoriale del campo, trovando il vantaggio su calcio di rigore.

Nel secondo tempo loro cercavano il pareggio e noi abbiamo sprecato più di un’occasione per chiuderla in contropiede, fino a quando non è arrivato il definitivo 2-0 che ci ha permesso di portare a casa i primi 3 punti della stagione e della storia del Tramonti Calcio.

Rinnovo i complimenti a tutti i ragazzi e al mio staff, perché abbiamo avuto un inizio di campionato non semplice e nonostante ciò tutti hanno continuato a lavorare con impegno e diligenza.”

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐕𝐈𝐂𝐄𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐎

“Questa vittoria ha un valore speciale perché è la prima ma è frutto di un percorso iniziato già da mesi. La squadra ha giocato con grande spirito di appartenenza, dimostrando cosa significa indossare questi colori. Passione, determinazione, rispetto e appartenenza sono i valori che meglio rappresentano il Tramonti Calcio e che cerchiamo di trasmettere in campo con i nostri ragazzi. Un ringraziamento enorme va ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto. Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione, insieme a loro.”