Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Nello scontro tra due auto, una bambina di soli 7 anni ha perso la vita.

Tragedia sull’A2 Salerno-Reggio Calabria

La piccola, che viaggiava con la sua famiglia, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di Sala Consilina, in provincia di Salerno, una zona che segna quasi il confine con la Basilicata.

Anche il fratellino e i genitori sono rimasti feriti e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Polla, dove stanno ricevendo le cure per le ferite subite. Anche le due persone a bordo dell’altra vettura coinvolta, una coppia di calabresi, hanno riportato ferite e sono attualmente sotto osservazione medica. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine, e la Polizia Stradale di Sala Consilina è al lavoro per chiarire le cause di questo tragico evento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Sala Consilina e il personale tecnico dell’Anas. Questi ultimi hanno lavorato incessantemente per liberare le vittime intrappolate tra le lamiere dei veicoli coinvolti. A causa dell’incidente, il traffico sull’A2 ha subito significativi rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.

La comunità locale e quella di Messina, città di origine della famiglia colpita, sono in lutto per la scomparsa della piccola.