Tragedia in Costiera: ragazzo di Praiano perde la vita in un incidente. Aveva 15 anni

Dramma questa notte in Costiera Amalfitana dove in seguito a un grave incidente stradale ha perso la vita un ragazzo di 15 anni originario di Praiano. Il terribile incidente in cui sarebbero rimasti coinvolti uno scooter, sul quale viaggiava il giovane insieme a un amico, e una moto si verificato intorno a mezzanotte nei pressi della frazione Vettica.

Prontamente soccorso il giovane è stato è stato trasferito presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello dove però è spirato qualche ora più tardi a causa dei gravi traumi interni.

Stando a quanto si apprende il ragazzo avrebbe subito un grave choc emorragico e a nulla sarebbero valse le cure dei sanitari che lo hanno sottoposto ad accertamenti diagnostici e trasfusioni ematiche. La morte sarebbe sopraggiunta per arresto cardiaco.

Gli altri due coinvolti nell’incidente di questa notte sono tutti di Praiano. Il giovane che viaggiava sullo scooter insieme con la vittima avrebbe riportato fratture ed è ricoverato presso il Ruggi di Salerno, l’altro invece solo qualche escoriazione.

Una notizia terribile che ha sconvolto la città di Praiano e l’intera Costiera Amalfitana. Il giovane, Pietro Villani, ragazzo brillante e per bene, era tra l’altro uno dei pilastri della squadra giovanile del Costa d’Amalfi sulla cui pagina facebook questa mattina è comparso il drammatico messaggio di commiato.



Per tutta la notte a Castiglione è stato un via vai di familiari e amici. Tra questi anche il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino che si trova ancora nei pressi della sala mortuaria. Una tragedia immane che sconvolge una famiglia per bene (la mamma Erminia Capriglione lavora presso il comune nella segreteria del sindaco) e una intera comunità.