Traffico in Costiera Amalfitana: interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle

Il problema traffico in Costiera Amalfitana approda nei banchi del parlamento. Proprio nella giornata di ieri è stata presentata a firma di Virginia Villani un’interrogazione.

In questi primi giorni di Agosto, alla vigilia del classico grande esodo dalle città che certamente porterà in Costiera decine di migliaia di auto ed in attesa della solita invasione di centinaia e centinaia di bus che che tra Settembre e Ottobre si riverseranno ogni giorno sulla piccola strada borbonica del 1850, meglio conosciuta oggi come SS 163 “Amalfitana”, i gruppi parlamentari del M5S al Senato e alla Camera hanno indirizzato ai Ministri competenti due interrogazioni, una per ciascun ramo del Parlamento, per chiedere in particolare modo al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, come intende procedere per accelerare tutte le azioni utili alla risoluzione del problema.

Mentre l’atto prodotto al Senato da ben 23 senatori si focalizza su un fenomeno più ampio e diffuso conosciuto con il termine “Overturismo”, l’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati da 12 portavoce pentastellati con in testa Virginia Villani è più specificamente indirizzata sulla problematica della viabilità, individuando nella creazione di una ZTL territoriale ampia, l’unica vera soluzione.

Una simile ipotesi di un contingentamento a monte già ideata ed ipotizzata dal Sindaco di Amalfi successivamente sposata dagli altri primi cittadini della Costiera, consentirebbe secondo i deputati del M5S non solo di migliorare sensibilmente la qualità della vita di residenti e turisti, ma renderebbe superflui eventuali invasivi interventi infrastrutturali.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare sulla questione traffico in Costiera Amalfitana

Interrogazione a risposta scritta 4-03495 presentato da VILLANI Virginia testo di Giovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

VILLANI, NAPPI, PROVENZA, TESTAMENTO, DI LAURO, GIORDANO, MANZO, DAVIDE AIELLO, MAGLIONE, BOLOGNA, CARBONARO e BARBUTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

la costiera amalfitana riveste un ruolo fondamentale nel settore turistico del nostro Paese e dal 1997 è riconosciuto come patrimonio dell’Unesco;

la strada statale 163 «Amalfitana» è la strada statale che collega tutti i comuni della Costiera Amalfitana, parte dalla fine della Penisola/Sorrentina passando per Positano per finire a Vietri sul Mare, per un totale di circa 50 chilometri;

ad oggi, a causa soprattutto della grande e sempre crescente affluenza turistica, l’arteria è interessata in particolare nei mesi estivi da un traffico veicolare insostenibile che sta causando grossi disagi ai residenti, ai pendolari ed ai turisti stessi;

l’attuale assetto viario risulta essere praticamente lo stesso di quello originario del 1850 e rappresenta nella sua storicità uno degli elementi più caratteristici del sito;

il problema della viabilità in Costiera risulta essere oggetto di provvedimenti già dai primi anni ’80; infatti, a partire da quegli anni il prefetto di Salerno ha emanato una serie di ordinanze di urgenza finalizzate a fronteggiare la situazione;

l’ordinanza prefettizia, emanata annualmente, è divenuta nel corso degli anni, da soluzione temporanea a soluzione permanente per far fronte al sempre maggiore intensificarsi del traffico soprattutto durante la stagione estiva;

di recente l’ordinanza prefettizia è stata sostituita da un’ordinanza ordinaria emanata da Anas S.p.a. in quanto ente proprietario della strada;

a causa dell’enorme traffico presente nella zona e a causa di alcuni tratti della statale che risultano particolarmente critici, come la strettoia di Cetara, il tratto di Minori/Castiglione, Amalfi centro, Praiano e Positano, ogni giorno si assiste a innumerevoli code che non restano circoscritta alla mera fluidità del traffico, ma sfociano in veri e propri problemi di vivibilità per i residenti, ordine pubblico e sanità;

il tema della viabilità nella costiera si lega inesorabilmente a una visione unitaria di sviluppo e conservazione del territorio, che possa portare una maggiore vivibilità del territorio, non solo per i residenti ma anche per tutti i turisti che affollano l’area nel periodo estivo;

nei mesi scorsi si è riunita una conferenza dei sindaci dei dodici comuni della costiera, i quali hanno proposto per la risoluzione del problema della viabilità la creazione di una Ztl territoriale che consenta un contingentamento del traffico, veicolare in base alla capacità di carico e transito della strada e ad altri parametri;

la situazione risulta ormai al collasso e l’adozione di alcune misure quali la creazione di una Ztl permetterebbe di gestire a monte il problema del traffico, rendendo inutili ulteriori soluzioni, quali la creazione di gallerie o tunnel che avrebbero un impatto maggiore per il territorio –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica esposta e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di accelerare la soluzione della stessa, anche attraverso il coinvolgimento di Anas e di tutti gli enti territoriali interessati”