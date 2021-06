Torna “Appuntamento in giardino”: i parchi aperti in Campania

Sabato 5 e domenica 6 giugno torna “Appuntamento in Giardino”, la manifestazione promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il sostegno di Ales e il patrocinio del ministero della Cultura.

Nel corso della due giorni sarà possibile visitare in tutta Italia oltre 150 giardini, alcuni aperti in via eccezionale. “Appuntamento in Giardino”, giunta alla quarta edizione, è pensata come una “festa del giardino” e invita il grande pubblico a scoprire, ed in particolar modo quest’anno a “riscoprire” la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani: dai grandi siti storici ai piccoli giardini privati.

Una serie di incontri, eventi, letture e attività speciali come offerta culturale rivolta a tutta la famiglia. L’evento offrirà anche l’opportunità di informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, in vista di un grande piano di valorizzazione nazionale.

Numerosi anche gli Orti Botanici, come quelli di Roma, Napoli, Bologna, Torino e alcuni orti botanici alpini. Molte le attività speciali proposte per questo evento: alle tradizionali visite guidate si aggiungono laboratori, lezioni di yoga, corsi di pittura botanica, degustazioni, e momenti musicali, come ad esempio nella Villa medicea di Cerreto Guidi, dove l’Accademia degli Archi di San Miniato Basso allieterà la visita con magiche note sotto il glicine secolare. Numerosi anche i percorsi sensoriali.

Una novità dell’edizione 2021 è inoltre l’iniziativa fotografica lanciata su Instagram, dal titolo: Ritorno alla Primavera. L’iniziativa ha l’obiettivo di costruire un racconto per immagini delle due giornate. Saranno protagonisti la bellezza della natura che si riapre alla vita e i giardini che tornano ad essere un luogo di cultura e socialità. Per poter partecipare è necessario utilizzare l’hashtag #ritornoallaprimavera taggando i giardini che hanno aderito all’iniziativa.

“Appuntamento in giardino”: i parchi aperti in Campania:

CASERTA

La Fontana Margherita del Parco e il lago delle Ninfee del Giardino Inglese

Palazzo Cocozza di Montanara

NAPOLI

Orto Botanico di Napoli

Parco del Grand Hotel Excelsior Vittoria

Giardino e Ipogeo Babuk

Real Bosco di Capodimonte

Giardino di Palazzo Nucci (Cicciano)

BENEVENTO

Orto Botanico del Sannio