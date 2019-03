E’ uno dei cantanti più conosciuti e amati del panorama musicale italiano, parliamo di Tony Renis.

Tony Renis: chi è, età, carriera, canzoni e vita privata del cantante

Tony Renis, pseudonimo di Elio Cesari è nato a Milano, 13 maggio 1938. Dopo i primi esordi, ancora fanciullo, sul palcoscenico del teatro parrocchiale di San Lorenzo alle colonne, comincia la vera e propria attività nel mondo musicale a metà degli anni cinquanta, dapprima con il suo nome e in seguito con lo pseudonimo Tony Renis.

Si esibisce nei locali notturni di Milano e in seguito nei teatri di avanspettacolo del circondario milanese in coppia con Adriano Celentano, suo amico di infanzia, nell’imitazione rispettivamente di Dean Martin e Jerry Lewis.

Sempre durante questi anni trascorre le stagioni estive all’Elba, isola che reputa uno dei più bei posti al mondo, esibendosi in imitazioni degli idoli dell’epoca, come Elvis Presley e suonando abitualmente all’Hotel Del Golfo di Procchio.

Grazie a “Quando quando quando”, Renis nel 1963 vince “Canzonissima”: nello stesso anno, si aggiudica anche Sanremo con “Uno per tutte”.

Sono anni di grande gloria per il giovane milanese che nel 1964, a dispetto del servizio militare, prende ancora parte a Sanremo in coppia con Frankie Avalon con “I sorrisi di sera”. Sono anni in cui la musica si alterna al cinema: di quel periodo sono, tra l’altro, le pellicole “Obiettivo ragazze” e “Appuntamento in Riviera”, di Mario Mattoli, “Io bacio tu baci”, di Piero Vivarelli, “Quando dico che ti amo”, di Giorgio Bianchi, e “Non mi dire mai goodbye”, di Frank G. Carrol.

Nel 1992 l’artista lombardo sposa a Milano Elettra Morini, ballerina alla Scala, mentre sette anni più tardi grazie al cartone animato “La spada magica”conquista una candidatura all’Oscar e un Golden Globe per la canzone “The prayer”, interpretata da Andrea Bocelli e Celine Dion. Nel 2000 Tony Renis viene premiato, in occasione della cinquantesima edizione del “Festival di Sanremo”, con il “Premio Speciale alla Carriera – Sanremo 2000”